Виправдовував воєнні злочини рф: посадовцю Укренерго повідомили про підозру
Київ • УНН
У Києві затримано керівника підрозділу Укренерго за виправдання збройної агресії рф. Під час обшуку виявлено листування зі схвальними відгуками про кремлівський режим та радянську символіку.
Правоохоронці затримали у Києві посадовця Укренерго, який виправдовував воєнні злочини рашистів. Наразі йому повідомлення про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора та СБУ.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю НЕК "Укренерго" повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 3 ст. 436-2 КК України)
За даними слідства, один з керівників підрозділу Департаменту безпеки держпідприємства, який відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів об’єднаної енергосистеми України, виправдовував збройну агресію рф і вихваляв її учасників.
Як додали в СБУ, посадовець при розмовах з колегами та знайомими намагався виправдовувати, зокрема, повітряні атаки на цивільну інфраструктуру України. Крім того, як свідчать матеріали розслідування, під час телефонних дзвінків своїм приятелям фігурант "зливав" їм інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб’єктах.
Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання у Києві. Під час обшуків у нього виявили листування зі схвальними відгуками про кремлівський режим та символіку радянських часів комуністичного тоталітарного режиму.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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