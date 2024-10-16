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Оправдывал военные преступления рф: чиновнику Укрэнерго сообщили о подозрении

Оправдывал военные преступления рф: чиновнику Укрэнерго сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 08:40  •  1582 просмотра

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В Киеве задержан руководитель подразделения Укрэнерго за оправдание вооруженной агрессии рф. Во время обыска обнаружена переписка с одобрительными отзывами о кремлевском режиме и советской символике.

Правоохранители задержали в Киеве чиновника Укрэнерго, который оправдывал военные преступления рашистов. Сейчас ему сообщение о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора и СБУ. 

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры должностному лицу НЭК «Укрэнерго» сообщено о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины)

- рассказали в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, один из руководителей подразделения Департамента безопасности госпредприятия, который отвечал за охрану стратегически важных объектов объединенной энергосистемы Украины, оправдывал вооруженную агрессию РФ и восхвалял ее участников.

Как добавили в СБУ, чиновник при разговорах с коллегами и знакомыми пытался оправдывать, в частности, воздушные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Кроме того, как свидетельствуют материалы расследования, во время телефонных звонков своим приятелям фигурант «сливал» им информацию о последствиях ракетно-дронных ударов по украинским энергообъектам.

Правоохранители задержали подозреваемого по месту жительства в Киеве. Во время обысков у него обнаружили переписку с одобрительными отзывами о кремлевском режиме и символику советских времен коммунистического тоталитарного режима.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Черкасской области будут судить священника, который распространил коммунистическую символику и оправдывал российскую агрессию4 октября 2024, 13:09 • 11316 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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