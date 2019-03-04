Порошенко розповів про свою зарплату

“Я з 98-го року не отримую зарплату на державній службі і все це перераховую на благодійність. Це в тому числі і тому, що я маю джерела, за рахунок чого жити. Але сьогоднішній рівень зарплати президента складає 28 тисяч (гривень — ред.)”, - сказав Порошенко.



Раніше, голова правління НАК “Нафтогаз Україна” Андрій Коболєв заявив, що не може коментувати свою заробітну плату згідно з правилами “Нафтогазу”.



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Як повідомляв УНН, у січні найвищі зарплати в Україні отримували працівники у Києві, на Донеччині та Дніпропетровщині.



Раніше в уряді заявили, що мінімальна зарплата в Україні має зрости вдвічі — зі 150 до 300 доларів.

