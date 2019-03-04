Порошенко рассказал о своей зарплате

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 23661 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 116527 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120048 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122517 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121599 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 152942 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117206 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141233 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145149 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130484 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Актуальное
Порошенко рассказал о своей зарплате

Порошенко рассказал о своей зарплате

Киев  •  УНН

 • 12224 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент Петр Порошенко заявил, что зарплата главы государства составляет 28 000 гривен, передает УНН.

"Я с 98-го года не получаю зарплату на государственной службе и все это перечисляю на благотворительность. Это в том числе и потому, что у меня есть источники, за счет чего жить. Но сегодняшний уровень зарплаты президента составляет 28 000 (гривен - ред.)", - сказал Порошенко.

Ранее, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что не может комментировать свою заработную плату согласно правилам "Нафтогаза".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Средняя номинальная заработная плата в январе составила 9223 грн

Как сообщал УНН, в январе высокие зарплаты в Украине получали работники в Киеве, на Донбассе и в Днепропетровской области.

Ранее в правительстве заявили, что минимальная зарплата в Украине должна вырасти вдвое - с 150 до 300 долларов.

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