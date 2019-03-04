Порошенко рассказал о своей зарплате
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент Петр Порошенко заявил, что зарплата главы государства составляет 28 000 гривен, передает УНН.
"Я с 98-го года не получаю зарплату на государственной службе и все это перечисляю на благотворительность. Это в том числе и потому, что у меня есть источники, за счет чего жить. Но сегодняшний уровень зарплаты президента составляет 28 000 (гривен - ред.)", - сказал Порошенко.
Ранее, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что не может комментировать свою заработную плату согласно правилам "Нафтогаза".
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Как сообщал УНН, в январе высокие зарплаты в Украине получали работники в Киеве, на Донбассе и в Днепропетровской области.
Ранее в правительстве заявили, что минимальная зарплата в Украине должна вырасти вдвое - с 150 до 300 долларов.