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Порошенко розкритикував Зеленського за намір давати українське громадянство росіянам

Порошенко розкритикував Зеленського за намір давати українське громадянство росіянам

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Чинний президент України Петро Порошенко розкритикував намір нещодавнього переможця президентських виборів Володимира Зеленського надавати росіянам українське громадянство. Про це Порошенко заявив у понеділок, виступаючи в Українському католицькому університеті у Львові, передає УНН.

“Ми не будемо сприймати, що хтось росіянам зараз буде надавати святе українське громадянство. Бо вони його приймуть усі 140 мільйонів, бо в нас краще. Але ми нікому не дамо загубити Україну. Бо українське громадянство — це є висока честь”, — сказав чинний президент.

“І ми нікому не дамо можливості, щоб нас купили за газ. Бо головне, що вони зараз намагаються запропонувати — що в Україні буде дешевший газ”, — додав президент.

Зокрема, він застеріг Зеленського від саміту з президентом Путіним.

“Якщо ти поїдеш на зустріч з Путіним, до тебе ніхто більше зі світової коаліції, яку ми дбайливо створювали п’ять років, ніхто не приїде. Ти її зруйнуєш. І залишиш Україну сам на сам з агресором. А потім тобі залишиться тільки стати на коліна і визнати капітуляцію”, — заявив Порошенко.

“Своєчасно підкажемо, як не ставати на коліна, бо ми вміємо не ставати. Своєчасно підкажемо, як треба берегти наших союзників і партнерів. Своєчасно підкажемо, як не продатися за 30 срібняків газу, які точно обдурять, ми це знаємо. Бо ще Бісмарк казав, що угоди з Росією не варті паперу, на якому вони написані, почитайте”, — зазначив він.

Нагадаємо, Порошенко сказав, що підпише ухвалений парламентом закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

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Нагадаємо, 27 квітня президент Росії Володимир Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям.

Як повідомляв УНН, Зеленський прокоментував ситуацію з планами Путіна щодо “паспортизацією України” та інші аспекти взаємовідносин України та Росії. Зокрема, він сказав, що готовий “надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів. У першу чергу — росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РФ запрацював центр видачі російських паспортів жителям “ЛНР”

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