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Кремль: ми взяли до уваги заяву Зеленського про російські паспорти

Кремль: ми взяли до уваги заяву Зеленського про російські паспорти

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Заяву лідера президентських перегонів в Україні Володимира Зеленського, який прокоментував тему видачі російських паспортів громадянам України, взято до уваги. Про це журналістам заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Дійсно, йде обмін заявами. Ми все ретельно фіксуємо, беремо до уваги", - сказав представник Кремля коментуючи відповідну заяву Зеленського.

Пєсков зазначив, що президент Росії Володимир Путін на прес-конференції у Пекіні 27 квітня "досить чітко виклав свій підхід до основ діалогу" з українською стороною.

Нагадаємо, 27 квітня президент Росії Володимир Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям.

Як повідомляв УНН, Зеленський прокоментував ситуацію з планами Путіна щодо "паспортизацією України" та інші аспекти взаємовідносин України та Росії.

Українські Національні Новини

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