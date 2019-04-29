Порошенко пообіцяв підписати закон про мову

“Звичайно ми забезпечили квоти для української мови, української пісні, української книги, українського культури в цілому. Але нам точно не вистачало закону про мову. І, на жаль, після того, як був прийнятий закон про мову, Президент, що обраний казав, що він ще подумає — чи треба підписувати, чи ні. Але я наголошую, що без Андрія Парубія цей закон точно не був би проголосований”, — сказав Президент України.

“Закон про українську мову — це не означає, що ми хочемо „притиснути“ будь-яку іншу мову. Це точно не так. Цей закон про те, що ми маємо захистити нашу мову. Бо ніде в світі, крім України, її не захистять”, — додав Петро Порошенко.

“Для мене величезна гордість, що на законі про українську мову буде стояти підпис Андрія Парубія, який передає закон, і підпис Петра Порошенка, який цей закон підпише”, — зазначив Президент України.

Нагадаємо, 25 квітня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, за який проголосували 278 народних депутатів. Зокрема, у Раді зареєстрували щонайменше чотири постанови щодо скасування закону про мову.