Порошенко пообещал подписать закон о языке

"Обычно мы обеспечили квоты для украинского языка, украинской песни, украинской книги, украинской культуры в целом. Но нам точно не хватало закона о языке. И, к сожалению, после того, как был принят закон о языке, Президент, что выбранный говорил, что он еще подумает - надо подписывать или нет. Но я подчеркиваю, что без Андрея Парубия этот закон точно не был бы проголосован", - сказал Президент Украины.

"Закон об украинском языке - это не значит, что мы хотим "прижать" любой другой язык. Это точно не так. Этот закон о том, что мы должны защитить наш язык. Потому что нигде в мире, кроме Украины, его не защитят", - добавил Петр Порошенко.

"Для меня огромная гордость, что на законе об украинском языке будет стоять подпись Андрея Парубия, который передает закон, и подпись Петра Порошенко, который этот закон подпишет", - отметил Президент Украины.

Напомним, 25 апреля 2019 Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", за который проголосовали 278 народных депутатов. В частности, в Раде зарегистрировали как минимум четыре постановления об отмене закона о языке.