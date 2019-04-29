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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106280 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110322 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113031 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113960 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142117 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 115108 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140062 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144956 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130351 просмотра

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Порошенко пообещал подписать закон о языке

Киев  •  УНН

 • 21196 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия за поддержку и защиту украинского языка и пообещал подписать этот закон. Со словами благодарности Глава государства обратился к Андрею Парубия во время встречи с представителями культурной, общественной и бизнес среды Львовщины. Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины Петра Порошенко, передает УНН.

"Обычно мы обеспечили квоты для украинского языка, украинской песни, украинской книги, украинской культуры в целом. Но нам точно не хватало закона о языке. И, к сожалению, после того, как был принят закон о языке, Президент, что выбранный говорил, что он еще подумает - надо подписывать или нет. Но я подчеркиваю, что без Андрея Парубия этот закон точно не был бы проголосован", - сказал Президент Украины.

"Закон об украинском языке - это не значит, что мы хотим "прижать" любой другой язык. Это точно не так. Этот закон о том, что мы должны защитить наш язык. Потому что нигде в мире, кроме Украины, его не защитят", - добавил Петр Порошенко.

"Для меня огромная гордость, что на законе об украинском языке будет стоять подпись Андрея Парубия, который передает закон, и подпись Петра Порошенко, который этот закон подпишет", - отметил Президент Украины.

Напомним, 25 апреля 2019 Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", за который проголосовали 278 народных депутатов. В частности, в Раде зарегистрировали как минимум четыре постановления об отмене закона о языке.

Украинские Национальные Новости

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