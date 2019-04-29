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Порошенко раскритиковал Зеленского за намерение давать украинское гражданство россиянам

Порошенко раскритиковал Зеленского за намерение давать украинское гражданство россиянам

Киев  •  УНН

 • 23156 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Действующий президент Украины Петр Порошенко раскритиковал намерение недавнего победителя президентских выборов Владимира Зеленского предоставлять россиянам украинское гражданство. Об этом Порошенко заявил в понедельник, выступая в Украинском католическом университете во Львове, передает УНН.

“Мы не будем воспринимать, что кто-то россиянам сейчас будет предоставлять святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 млн, у нас лучше. Но мы никому не дадим потерять Украину. Потому что украинское гражданство — это высокая честь”, — сказал действующий президент.

“И мы никому не дадим возможности, чтобы нас купили за газ. Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить — что в Украине будет дешевле газ”, — добавил президент.

В частности, он предостерег Зеленского от саммита с президентом Путиным.

“Если ты поедешь на встречу с Путиным, к тебе никто больше из мировой коалиции, которую мы бережно создавали пять лет, никто не приедет. Ты ее разрушишь. И оставишь Украину один на один с агрессором. А потом тебе останется только стать на колени и признать капитуляцию”, — заявил Порошенко.

“Своевременно подскажем, как не становиться на колени, потому что мы умеем не становиться. Своевременно подскажем, как надо беречь наших союзников и партнеров. Своевременно подскажем, как не продаться за 30 сребреников газа, которые точно обманут, мы это знаем. Потому что еще Бисмарк говорил, что соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны, почитайте”, — отметил он.

Напомним, Порошенко сказал, что подпишет принятый парламентом закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

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Напомним, 27 апреля президент России Владимир Путин заявил в Пекине, что Кремль рассматривает возможность выдачи российских паспортов по упрощенной процедуре всем украинском.

Как сообщал УНН, Зеленский прокомментировал ситуацию с планами Путина по “паспортизацией Украины” и другие аспекты взаимоотношений Украины и России. В частности, он сказал, что готов “оказывать украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь — россиянам, которые сегодня страдают больше всего”.

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