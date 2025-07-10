Порошенко похвалився ремонтом дороги за державні кошти, яку знищили фури його підприємства – експерт

Дорогу пошкодили вантажні автомобілі цукрового заводу, який налужить Порошенку, заявив у Facebook політичний експерт Валентин Гладких.

Гладких написав, що Порошенко використовує для покращення власного іміджу незначні приводи, в тому числі дрібні ремонти доріг на Вінничині.

Один з найбагатших олігархів країни з активами у 1,5 мільярдів доларів, найбагатший депутат, який заробляє більше, ніж весь Європарламент, Петро Порошенко на всю країну пропіарився шматком асфальту, постеленого за бюджетні гроші в селі на Вінниччині. Дрібна на перший погляд історія викриває повну політичну деградацію Порошенка як політика. Навіть в такій простій речі, як клапоть асфальту в селі Городківка на Вінниччині, Порошенко не міг не урвати вигоди для себе. Дорога була покладена за бюджетні гроші біля заводу Порошенка, неподалік вулиці, яку той назвав своїм прізвищем – стверджує експерт.

За словами Гладких, ця сільська дорога не ремонтувалась багато років, а причина її поганого стану – пошкодження транспортом підприємства, яке належить родині Порошенків.

"Розбита наче після бомбардування, за словами самого Порошенка, сільська дорога не ремонтувалася 30 років. Підтверджують слова "гетьмана" і місцеві жителі: були суцільні ями. Але, на відміну від сивочолого, уточнюють причину: шлях розбили величезні фури цукрового заводу Порошенка. Тобто цей політик пропіарився на ремонті дороги, яку по суті розвалював 30 років. Але сам "криголам" за своєї каденції не спромігся спрямувати ані копійки на асфальт в селі, яке годує всю родину Порошенків", – йдеться у дописі.

Експерт наголосив, що під час президентської каденції Порошенка дороги багатьох окремих територіальних громад, таких як Городківка Вінницької області, руйнувались.

"Чому ж олігарх так і не зміг за свого президенства зробити нормальні дороги? Мабуть, заважали корупційні справи. Чого тільки вартує скандал з головою "Укравтодору" Славоміром Новаком, якого зараз судять в Польщі за корупцію. Порошенко всіляко підтримував активність Новака, який брав хабарі у розмірі, що перевищує мільйон євро. Тому не дивно, чому "Укравтодор" за Порошенка виконав лише 50% плану Державної цільової програми розвитку доріг. Сьогодні прийшов час піаритися і рятувати рейтинг. Тому і вигляд Петро Олексійович має дещо нікчемний", – резюмував Гладких.