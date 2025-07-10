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Порошенко похвастался ремонтом дороги за государственные средства, которую уничтожили фуры его предприятия – эксперт

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко использует для собственного пиара ремонт сельской дороги в Винницкой области, который сделали за счет бюджета.

Порошенко похвастался ремонтом дороги за государственные средства, которую уничтожили фуры его предприятия – эксперт

Дорога была повреждена грузовиками сахарного завода, принадлежащего Порошенко, заявил в Facebook политический эксперт Валентин Гладких.

Гладких написал, что Порошенко использует незначительные поводы для улучшения собственного имиджа, в том числе мелкие ремонты дорог на Винничине.

Один из богатейших олигархов страны с активами в 1,5 миллиарда долларов, богатейший депутат, который зарабатывает больше, чем весь Европарламент, Петр Порошенко на всю страну пропиарился куском асфальта, уложенного за бюджетные деньги в селе на Винничине. Мелкая на первый взгляд история разоблачает полную политическую деградацию Порошенко как политика. Даже в такой простой вещи, как клочок асфальта в селе Городковка на Винничине, Порошенко не мог не урвать выгоды для себя. Дорога была проложена за бюджетные деньги возле завода Порошенко, неподалеку от улицы, которую тот назвал своей фамилией

– утверждает эксперт.

По словам Гладких, эта сельская дорога не ремонтировалась много лет, а причина ее плохого состояния – повреждения транспортом предприятия, принадлежащего семье Порошенко.

"Разбитая словно после бомбардировки, по словам самого Порошенко, сельская дорога не ремонтировалась 30 лет. Подтверждают слова "гетмана" и местные жители: были сплошные ямы. Но, в отличие от седовласого, уточняют причину: путь разбили огромные фуры сахарного завода Порошенко. То есть этот политик пропиарился на ремонте дороги, которую по сути разваливал 30 лет. Но сам "ледокол" за своей каденции не смог направить ни копейки на асфальт в селе, которое кормит всю семью Порошенко", – говорится в сообщении.

Эксперт подчеркнул, что во время президентской каденции Порошенко дороги многих отдельных территориальных общин, таких как Городковка Винницкой области, разрушались.

"Почему же олигарх так и не смог за своего президентства сделать нормальные дороги? Видимо, мешали коррупционные дела. Чего только стоит скандал с главой "Укравтодора" Славомиром Новаком, которого сейчас судят в Польше за коррупцию. Порошенко всячески поддерживал активность Новака, который брал взятки в размере, превышающем миллион евро. Поэтому не удивительно, почему "Укравтодор" при Порошенко выполнил лишь 50% плана Государственной целевой программы развития дорог. Сегодня пришло время пиариться и спасать рейтинг. Поэтому и вид Петр Алексеевич имеет несколько ничтожный", – резюмировал Гладких.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществополитика
Винницкая область
Петр Порошенко
Европейский парламент
Украина
Польша
Tesla
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