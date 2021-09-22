Пораненого водія Шефіра госпіталізували до Феофанії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Поранений водій першого помічника Президента Сергія Шефіра був госпіталізований до “Феофанії”. Про це журналісту УНН повідомив перший заступник Голови депутатської фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко.
Цитата
На запитання, чи водія Шефіра госпіталізували до “Феофанії”, Корнієнко відповів: “Госпіталізували. Про операцію не знаю”.
В Київській обласній прокуратурі журналісту УНН повідомили, що життю водія нічого не загрожує.
“Наразі ми маємо інформацію про те, що його здоров’ю та життю нічого не загрожує”, — сказали в прокуратурі.
Додамо, що як повідомляють ЗМІ наразі водію проводять операцію.
Контекст
Раніше сьогодні стало відомо, що в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.
У Національній поліції інформацію підтвердили.
Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.
Також через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.
За даними УНН, перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху.