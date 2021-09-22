Раненого водителя Шефира госпитализировали в Феофании
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Раненый водитель первого помощника Президента Сергея Шефира был госпитализирован в "Феофании". Об этом журналисту УНН сообщил первый заместитель председателя депутатской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко.
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На вопрос, госпитализировали ли водителя Шефира в “Феофании”, Корниенко ответил: “Госпитализировали. Об операции не знаю”.
В Киевской областной прокуратуре журналисту сообщили УНН, что жизни водителя ничего не угрожает.
“Сейчас мы имеем информацию о том, что его здоровью и жизни ничего не угрожает”, — сказали в прокуратуре.
Добавим, что как сообщают СМИ пока водителю проводят операцию.
Контекст
Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.
В Национальной полиции информацию подтвердили.
Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.
Также из-за покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация — покушение на убийство двух и более лиц.
По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.