Попереднє керівництво Мін'юсту із протидії рейдерству карати не будуть – Малюська
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Попереднє керівництво, яке займалося протидією рейдерству та було помічене на хабарах - покаране не буде. Про це заявив Міністр юстиції України Денис Малюська під час відкриття Офісу протидії рейдеству, передає кореспондент УНН.
"Старі заявки будуть розглянуті протягом місяця, на жаль, зараз ми навряд чи зможемо когось покарати, тому що ми звільнили всю керівну ланку відповідних підрозділів Мін'юсту, яка цим займалася. Покарані вони були до цього. Зараз питання по кримінальним провадженням. Ми зараз аналізуємо діяльність попередників в цьому плані", - заявив він.
Нагадаємо, раніше Малюська заявляв, що стара комісія з протидії рейдеству була корумпованою, на відміну від нової, яка працює прозоро.