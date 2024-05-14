Понад 80% мереж знаходяться в аварійному стані: у Київраді прокоментували прорив труби поблизу ТРЦ Ocean Plaza

Наразі у столиці понад 80% мереж знаходяться в аварійному стані. Про це повідомив в ефірі телемарафону депутат Київської міської ради Андрій Вітренко, коментуючи прорив труби поблизу ТРЦ Ocean Plaza, передає УНН.

Справа в тому, що у нас таке місце не лише на цій площі, а і по всьому Києву. Адже відома ситуація, що більше 80% мереж міста Києва, а їх більше там десятків тисяч кілометрів, знаходяться в аварійному стані. Місто, станом на сьогодні, і взагалі навіть у період повномасштабного вторгнення постійно збільшує дотації і до "Київводоканалу, і до КП "Київтеплоенерго". Я би охарактеризував, що заливає все це грошима, але нічого не відбувається. Це свідчить про кризу менеджменту в управлінні комунальним господарством міста