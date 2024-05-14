Понад 80% мереж знаходяться в аварійному стані: у Київраді прокоментували прорив труби поблизу ТРЦ Ocean Plaza
Київ • УНН
Понад 80% мереж у Києві перебувають в аварійному стані, що свідчить про управлінську кризу в комунальному господарстві міста, незважаючи на постійні дотації та плани виділення коштів на нові комунальні підприємства.
Наразі у столиці понад 80% мереж знаходяться в аварійному стані. Про це повідомив в ефірі телемарафону депутат Київської міської ради Андрій Вітренко, коментуючи прорив труби поблизу ТРЦ Ocean Plaza, передає УНН.
Справа в тому, що у нас таке місце не лише на цій площі, а і по всьому Києву. Адже відома ситуація, що більше 80% мереж міста Києва, а їх більше там десятків тисяч кілометрів, знаходяться в аварійному стані. Місто, станом на сьогодні, і взагалі навіть у період повномасштабного вторгнення постійно збільшує дотації і до "Київводоканалу, і до КП "Київтеплоенерго". Я би охарактеризував, що заливає все це грошима, але нічого не відбувається. Це свідчить про кризу менеджменту в управлінні комунальним господарством міста
Він навів приклад, що у столиці хочуть виділити 1,5 млрд гривень на створення нового комунального підприємства "Київводоканал" замість старого ПрАТ.
"Заступник Кличка Пантелеєв казав, що в результаті нічого не зміниться, але ми зможемо залучати кошти міжнародних інвесторів. І 2,5 млрд хочуть збільшити статутний капітал "Київтеплоенерго". Це саме їхня труба сьогодні прорвала. Справа в тому, що безвідповідальне господарювання з боку комунальних підприємств", - додав Вітренко.
Нагадаємо
В Києві вчергове прорвало трубу поблизу торгово-розважального центру "Ocean Plaza", що знаходиться на станції метро "Либідська".
Київтеплоенерго локалізувало пошкодження тепломережі діаметром 800 мм на вулиці Антоновича у Києві, яке сталося під час проведення гідравлічних випробувань і спричинило перебої в русі транспорту та затримки в роботі маршрутів громадського транспорту.