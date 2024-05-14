Более 80% сетей находятся в аварийном состоянии: в Киевсовете прокомментировали прорыв трубы вблизи ТРЦ Ocean Plaza
Киев • УНН
Более 80% сетей в Киеве находятся в аварийном состоянии, что свидетельствует об управленческом кризисе в коммунальном хозяйстве города, несмотря на постоянные дотации и планы выделения средств на новые коммунальные предприятия.
Сейчас в столице более 80% сетей находятся в аварийном состоянии. Об этом сообщил в эфире телемарафона депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, комментируя прорыв трубы вблизи ТРЦ Ocean Plaza, передает УНН.
Дело в том, что у нас такое место не только на этой площади, а и по всему Киеву. Ведь известна ситуация, что более 80% сетей города Киева, а их больше там десятков тысяч километров, находятся в аварийном состоянии. Город, по состоянию на сегодня, и вообще даже в период полномасштабного вторжения постоянно увеличивает дотации и в "Киевводоканал, и в КП "Киевтеплоэнерго". Я бы охарактеризовал, что заливает все это деньгами, но ничего не происходит. Это свидетельствует о кризисе менеджмента в управлении коммунальным хозяйством города
Он привел пример, что в столице хотят выделить 1,5 млрд гривен на создание нового коммунального предприятия "Киевводоканал" вместо старого ЧАО.
"Заместитель Кличко Пантелеев говорил, что в результате ничего не изменится, но мы сможем привлекать средства международных инвесторов. И 2,5 млрд хотят увеличить уставный капитал "Киевтеплоэнерго". Это именно их труба сегодня прорвала. Дело в том, что безответственное хозяйствование со стороны коммунальных предприятий", - добавил Витренко.
Напомним
В Киеве в очередной раз прорвало трубу вблизи торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza", который находится на станции метро "Лыбедская".
Киевтеплоэнерго локализовало повреждение теплосети диаметром 800 мм на улице Антоновича в Киеве, которое произошло во время проведения гидравлических испытаний и повлекло перебои в движении транспорта и задержки в работе маршрутов общественного транспорта.
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