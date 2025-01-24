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Понад 800 одиниць зброї та понад 57 кг вибухівки знайшли під час спецоперації з 1000 обшуків - поліція

Понад 800 одиниць зброї та понад 57 кг вибухівки знайшли під час спецоперації з 1000 обшуків - поліція

Київ • УНН

 • 24806 перегляди

Нацполіція провела понад 1000 обшуків по всій країні, вилучивши понад 800 одиниць зброї та 57 кг вибухівки. Затримано 67 підозрюваних, з яких 45 - у процесуальному порядку.

Правоохоронці у результаті понад 1000 обшуків по всій країні вилучили більше ніж 800 одиниць зброї та 57 кг вибухівки, затримано 67 підозрюваних, повідомили у Національній поліції у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

У поліції нагадали, що для перекриття каналів незаконного збуту та зберігання зброї, боєприпасів, а також унеможливлення їх потрапляння до рук криміналітету провели понад 1000 одночасних обшуків у причетних до цього осіб.

Масштабна спецоперація: понад 1000 обшуків влаштували по Україні через нелегальну зброю23.01.25, 09:22 • 24748 переглядiв

У результаті поліцейські вилучили понад 800 одиниць різного виду озброєння, зокрема переробленої під вогнепальну, боєприпасів та вибухових речовин. Серед вилученого - 240 одиниць вогнепальної зброї, 94 гранатомети, 482 гранати, 46 тис. набоїв різного калібру та 57 кг вибухових речовин. Також вилучено 22 кг наркотичних засобів та психотропних речовин, кошти в сумі 166 тис. грн., понад 32 тис. дол. та 37 тис. євро та більше 546 кг бурштину

- повідомили у поліції.

"67 зловмисників отримали підозри, 45 із них поліцейські затримали у процесуальному порядку", - зазначили правоохоронці.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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