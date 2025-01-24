Более 800 единиц оружия и более 57 кг взрывчатки нашли во время спецоперации с 1000 обысков - полиция
Киев • УНН
Нацполиция провела более 1000 обысков по всей стране, изъяв более 800 единиц оружия и 57 кг взрывчатки. Задержаны 67 подозреваемых, из которых 45 - в процессуальном порядке.
Правоохранители в результате более 1000 обысков по всей стране изъяли более 800 единиц оружия и 57 кг взрывчатки, задержаны 67 подозреваемых, сообщили в Национальной полиции в пятницу, пишет УНН.
Детали
В полиции напомнили, что для перекрытия каналов незаконного сбыта и хранения оружия, боеприпасов, а также предотвращения их попадания в руки криминалитета провели более 1000 одновременных обысков у причастных к этому лиц.
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В результате полицейские изъяли более 800 единиц различного вида вооружения, в том числе переделанного под огнестрельное, боеприпасов и взрывчатых веществ. Среди изъятого - 240 единиц огнестрельного оружия, 94 гранатомета, 482 гранаты, 46 тыс. патронов различного калибра и 57 кг взрывчатых веществ. Также изъято 22 кг наркотических средств и психотропных веществ, средства в сумме 166 тыс. грн, более 32 тыс. долл. и 37 тыс. евро и более 546 кг янтаря
"67 злоумышленников получили подозрения, 45 из них полицейские задержали в процессуальном порядке", - отметили правоохранители.
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