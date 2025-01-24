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Более 800 единиц оружия и более 57 кг взрывчатки нашли во время спецоперации с 1000 обысков - полиция

Киев  •  УНН

 • 3612 просмотра

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Нацполиция провела более 1000 обысков по всей стране, изъяв более 800 единиц оружия и 57 кг взрывчатки. Задержаны 67 подозреваемых, из которых 45 - в процессуальном порядке.

Правоохранители в результате более 1000 обысков по всей стране изъяли более 800 единиц оружия и 57 кг взрывчатки, задержаны 67 подозреваемых, сообщили в Национальной полиции в пятницу, пишет УНН.

Детали

В полиции напомнили, что для перекрытия каналов незаконного сбыта и хранения оружия, боеприпасов, а также предотвращения их попадания в руки криминалитета провели более 1000 одновременных обысков у причастных к этому лиц.

Масштабная спецоперация: более 1000 обысков устроили по Украине из-за нелегального оружия23.01.25, 09:22 • 23615 просмотров

В результате полицейские изъяли более 800 единиц различного вида вооружения, в том числе переделанного под огнестрельное, боеприпасов и взрывчатых веществ. Среди изъятого - 240 единиц огнестрельного оружия, 94 гранатомета, 482 гранаты, 46 тыс. патронов различного калибра и 57 кг взрывчатых веществ. Также изъято 22 кг наркотических средств и психотропных веществ, средства в сумме 166 тыс. грн, более 32 тыс. долл. и 37 тыс. евро и более 546 кг янтаря

- сообщили в полиции.

"67 злоумышленников получили подозрения, 45 из них полицейские задержали в процессуальном порядке", - отметили правоохранители.

За попытку продажи трофейного оружия с фронта задержали 10 человек - СБУ23.01.25, 16:39 • 20126 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
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