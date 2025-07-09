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Понад 800 одиниць техніки та сотні врятованих життів: як Валерій Дубіль, Віта Присяжнюк і БФ молодіжної ініціативи "Надія" допомагають фронту

Київ • УНН

 • 320 перегляди

За ініціативи голови наглядової ради Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія", першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Валерія Дубіля та співзасновниці фонду Віти Присяжнюк, команда «Надії» щотижня вирушає з гуманітарними місіями на передову.

Понад 800 одиниць техніки та сотні врятованих життів: як Валерій Дубіль, Віта Присяжнюк і БФ молодіжної ініціативи "Надія" допомагають фронту

У першому півріччі 2025 року фонд "Надія" спільно з партнерами передав Силам оборони на Сумський, Харківський, Донецький, Запорізький та Херсонський напрямки понад 800 одиниць техніки. 

Зокрема, підрозділи ЗСУ, розвідки, Нацполу, прикордонників отримали 82 сучасних потужних РЕБ-системи з імерсійною системою охолодження та високим діапазоном частот. Це — критично важлива техніка, без якої сьогодні не відбувається жоден виїзд на позиції чи евакуація. 

Для забезпечення зв’язку та стабільної роботи волонтери "Надії" передали військовим комплекти Starlink, зарядні станції, генератори, потужні повербанки й комплекти оптоволокна. Для фронтової медицини — апарати EasyPulse, які допомагають запускати серце в найекстремальніших умовах, підігрівач крові, монітор пацієнта та портативний гемоконтроль. Для розвідки й безпеки — десятки дронів із комплектами акумуляторів, станції управління, бінокль нічного бачення й шолом із камерою. Передали також електроскутери для мобільності, автомобіль, комп’ютери та техніку для облаштування пунктів управління.

"Ми не просто передаємо техніку — ми чітко розуміємо, куди і навіщо вона має їхати. Бо вчасно доставлена зарядна станція чи РЕБ — це чиєсь врятоване життя. Ми на звʼязку з кожним підрозділом, з кожним медиком, ми завжди питаємо: що потрібно саме зараз? Отримуємо запит і одразу шукаємо можливість допомогти", — зазначив Валерій Дубіль.

У фонді підкреслюють: за кожною поїздкою — велика командна робота, точне планування і постійна взаємодія як з партнерами, так і з військовими на місцях. 

"Ми працюємо щодня — з партнерами, з волонтерами, з донорами. Це спільна велика робота. Ми не втомлюємося, бо маємо для чого і заради кого працювати", — додає Віта Присяжнюк.

Підтримка фонду надходить безпосередньо у військові частини, підрозділи тактичної медицини та евакуації, на пункти управління й позиції на передовій. Військові відзначають: техніка, яку передає фонд, критично важлива.

"Ваші генератори — це світло, коли його немає. Ваші EasyPulse — це шанс, коли зупиняється серце. Ваші станції Starlink — це стабільний звʼязок і координація. Дякуємо, що ви з нами", — каже військовий медик із Донеччини.

Від початку повномасштабного вторгнення Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" спільно з меценатами та партнерами здійснив понад 270 гуманітарних місій, подолавши понад 300 тисяч кілометрів. І ця робота триває: фонд продовжує свою місію —  рятувати життя.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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Національна поліція України
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