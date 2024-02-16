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Понад 700 окупантів та сотні дронів: втрати рф за добу на Таврійському напрямку

Понад 700 окупантів та сотні дронів: втрати рф за добу на Таврійському напрямку

Київ • УНН

 • 22563 перегляди

За минулу добу на Таврійському напрямку українські військові ліквідували 711 російських військовослужбовців, знищили 52 одиниці техніки та 259 безпілотників.

Протягом минулої доби, 15 лютого, Сили оборони в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ліквідували  711 російських окупантів, уразили 52 одиниці військової техніки і озброєння ворога та 259 БпЛА різних типів. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі 

За його словами, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 58 авіаударів, три ракетних удари, провів 70 бойових зіткнення та вчинив 1031 артобстріл.

Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати ворога у живій силі склали 711 осіб

- написав Тарнавський.

За його словами, на Таврійському напрямку загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 52 одиниці, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 9 танків, 24 ББМ, 10 артсистем, 1 станція БпЛА, 6 автомобілів. Також Сили оборони України знищили 2 одиниці спецтехніки противника.

Нейтралізовано або знищено 259 БпЛА різних типів.

Генштаб про Авдіївський напрямок: здійснюється маневр військами та планове підсилення підрозділів16.02.24, 08:57 • 30268 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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