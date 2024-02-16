Более 700 оккупантов и сотни дронов: потери рф за сутки на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 15 февраля, Силы обороны в операционной зоне ОСУВ "Таврия" ликвидировали 711 российских оккупантов, поразили 52 единицы военной техники и вооружения врага и 259 БПЛА различных типов. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По его словам, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 58 авиаударов, три ракетных удара, провел 70 боевых столкновения и совершил 1031 артобстрел.

Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Общие потери врага в живой силе составили 711 человек - написал Тарнавский.

По его словам, на Таврическом направлении общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 52 единицы, не считая БпЛА. В частности, 9 танков, 24 ББМ, 10 артсистем, 1 станция БпЛА, 6 автомобилей. Также Силы обороны Украины уничтожили 2 единицы спецтехники противника.

Нейтрализовано или уничтожено 259 БпЛА различных типов.

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