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Через атаку рф у Києві та негоду у двох областях є знеструмлення, по Україні поки без обмежень - Міненерго

Київ • УНН

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Понад 600 абонентів у Києві залишилися без електрики після ворожого обстрілу, а негода призвела до відключення електроенергії у більш ніж 60 населених пунктах Хмельницької області та Закарпаття.

Після ворожої атаки у Києві без світла залишались близько 600 абонентів, наразі ще знеструмлено близько 10 приватних будинків і 1 юридичний споживач. На Хмельниччині та Закарпатті через негоду знеструмлено понад 60 населених пунктів. На сьогодні обмеження електропостачання поки не прогнозуються. Про це повідомили в Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Генерація та споживання

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом.

У певні періоди доби Україна віддавала надлишки електроенергії до Польщі. Водночас в інші періоди на запит Польщі Україна отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

На сьогодні обмеження побутових та промислових споживачів поки не прогнозуються

- повідомили в Міненерго.

Обстріли

"У Києві внаслідок ворожої атаки зруйновано енергетичне обладнання, знеструмлювалися 560 приватних будинків та 32 установи в одному з районів. На ранок більшість споживачів заживлено. Залишаються без світла близько 10 приватних будинків і 1 юридичний споживач. Тривають відновлювальні роботи", - вказали у Міненерго.

У Харківській області внаслідок ворожих ударів без газопостачання залишилися близько 400 абонентів.

Стан мереж

У Дніпропетровській та Кіровоградській областях сталося масштабне технологічне порушення в мережах операторів системи розподілу. Одночасно знеструмилися дві повітряні лінії, внаслідок чого без електропостачання залишилися місцева промисловість, побутові споживачі та залізниця (були збої в русі потягів). Усіх споживачів заживлено.

Наслідки негоди

Через негоду знеструмлено 52 населених пункти у Хмельницькій області та 10 на Закарпатті. Загалом – близько 6,8 тисячі абонентів.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,23 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 14 864 МВт-год. Експорту не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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