Из-за атаки рф в Киеве и непогоды в двух областях есть обесточивания, по Украине пока без ограничений - Минэнерго

После вражеской атаки в Киеве без света осталось около 600 абонентов, сейчас еще обесточено около 10 частных домов и 1 юридический потребитель. В Хмельницкой и Закарпатской областях из-за непогоды обесточены более 60 населенных пунктов. На сегодня ограничения электроснабжения пока не прогнозируются. Об этом сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Генерация и потребление

За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом.

В определенные периоды суток Украина отдавала излишки электроэнергии в Польшу. В то же время в другие периоды по запросу Польши Украина получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.

На сегодня ограничения бытовых и промышленных потребителей пока не прогнозируются - сообщили в Минэнерго.

Обстрелы

"В Киеве в результате вражеской атаки разрушено энергетическое оборудование, обесточивались 560 частных домов и 32 учреждения в одном из районов. Наутро большинство потребителей заживили. Остаются без света около 10 частных домов и 1 юридический потребитель. Продолжаются восстановительные работы", - указали в Минэнерго.

В Харьковской области в результате вражеских ударов без газоснабжения остались около 400 абонентов.

Состояние сетей

В Днепропетровской и Кировоградской областях произошло масштабное технологическое нарушение в сетях операторов системы распределения. Одновременно обесточились две воздушные линии, в результате чего без электроснабжения остались местная промышленность, бытовые потребители и железная дорога (были сбои в движении поездов). Все потребители заживлены.

Последствия непогоды

Из-за непогоды обесточены 52 населенных пункта в Хмельницкой области и 10 на Закарпатье. Всего - около 6,8 тысячи абонентов.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,23 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии-14 864 МВт-ч. Экспорта не предвидится.