Понад 50% американців не підтримують політику Трампа щодо Ірану - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Політика, яку президент США проводить стосовно Ірану, знаходить все менше розуміння серед американців. Понад половину мешканців країни не згодні з діями Дональда Трампа в сфері відносин з Тегераном. Про це свідчать результати соцопитування, опублікованого Reuters/Ipsos у вівторок, інформує УНН із посиланням на Голос Америки.
Згідно з опитуванням, 53% дорослих американців висловлюють незгоду з іранської політикою президента. Цей показник виріс на 9 процентних пунктів порівняно з опитуванням, яке проводилося в середині грудня.
39% учасників опитування заявили про “категоричну незгоду” з діями Трампа в Ірані. Цей показник виріс в порівнянні з попереднім дослідженням на 10 процентних пунктів.
Думки розділилися за партійними лініями: свою незгоду з Трампом висловлюють демократи і незалежні виборці, в той час як останні дії президента мало вплинули на думку республіканців.
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Дев’ять з десяти демократів і п’ятеро з десяти незалежних виборців не згодні з діями Трампа в Ірані. При цьому серед республіканців кількість противників політики президента вкрай мала: з діями Трампа не погоджується тільки один з десяти прихильників Республіканської партії. Підтримують президента в іранському питанні один з десяти демократів, четверо з десяти незалежних виборців і вісім з десяти республіканців, свідчить опитування.
Дослідження проводилося з 6 по 7 січня, невдовзі після того, як президент віддав наказ про проведення спецоперації в аеропорту Багдада, в результаті якої загинув іранський генерал Касем Сулеймані. В опитуванні взяли участь 1108 респондентів.
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Згідно з опитуванням, в цілому іранська криза мало вплинула на популярність президента: його рейтинг залишається стабільним — 41% американців задоволені роботою Трампа, 54% дотримуються протилежної думки.
Згідно з результатами іншого опитування, проведеного Reuters/Ipsos з 3 по 6 січня, 41% американців вважають Іран серйозною загрозою для США — цей показник зріс на 17% в порівнянні зі схожим опитуванням, проведеним в травні 2019 року.
Згідно з цим дослідженням, 71% американців вважають, що США вступлять у війну з Іраном протягом декількох місяців. Це число виросло з травня на 20%.
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При цьому 27% мешканців країни підтримують “попереджувальну атаку”, погоджуючись з тим, що США повинні першими завдати удару — кількість таких людей зросла з травня на 15%. 41% учасників опитування вважають, що США не повинні завдавати удару першими, 33% респондентів не мають певної думки з цього приводу.