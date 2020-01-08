Понад 50% американців не підтримують політику Трампа щодо Ірану - опитування

КИЇВ. 8 січня. УНН. Політика, яку президент США проводить стосовно Ірану, знаходить все менше розуміння серед американців. Понад половину мешканців країни не згодні з діями Дональда Трампа в сфері відносин з Тегераном. Про це свідчать результати соцопитування, опублікованого Reuters/Ipsos у вівторок, інформує УНН із посиланням на Голос Америки.