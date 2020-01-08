Более 50% американцев не поддерживают политику Трампа по Ирану — опрос

Согласно опросу, 53% взрослых американцев выражают несогласие с иранской политикой президента. Этот показатель вырос на 9 процентных пунктов по сравнению с опросом, который проводился в середине декабря.

39% участников опроса заявили про “категорическое несогласие” с действиями Трампа в Иране. Этот показатель вырос по сравнению с предыдущим исследованием на 10 процентных пунктов.

Мнения разделились по партийным линиям: свое несогласие с Трампом выражают демократы и независимые избиратели, в то время как последние действия президента мало повлияли на мнение республиканцев.

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Девять из десяти демократов и пятеро из десяти независимых избирателей не согласны с действиями Трампа в Иране. При этом среди республиканцев количество противников политики президента крайне мало: с действиями Трампа не соглашается только один из десяти сторонников Республиканской партии. Поддерживают президента в иранском вопросе один из десяти демократов, четверо из десяти независимых избирателей и восемь из десяти республиканцев, свидетельствует опрос.

Исследование проводилось с 6 по 7 января, вскоре после того, как президент отдал приказ о проведении спецоперации в аэропорту Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани. В опросе приняли участие 1108 респондентов.

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Согласно опросу, в целом иранский кризис мало повлиял на популярность президента: его рейтинг остается стабильным — 41% американцев довольны работой Трампа, 54% придерживаются противоположного мнения.

Согласно результатам другого опроса, проведенного Reuters/Ipsos с 3 по 6 января, 41% американцев считают Иран серьезной угрозой для США — этот показатель вырос на 17% по сравнению с похожим опросом, проведенным в мае 2019 года.

Согласно этому исследованию, 71% американцев считают, что США вступят в войну с Ираном в течение нескольких месяцев. Это число выросло с мая на 20%.

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При этом 27% жителей страны поддерживают “предупредительную атаку”, соглашаясь с тем, что США должны первыми нанести удар — количество людей выросло с мая на 15%. 41% участников опроса считают, что США не должны наносить удар первыми, 33% респондентов имеют определенного мнения по этому поводу.