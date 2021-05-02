Понад 33 тис. людей евакуювали в Киргизстані з зони конфлікту на кордоні

Цитата

“Були евакуйовані в цілому 33 388 осіб”, — сказав вона.

За її словами, 19,2 тис. з них — це діти і підлітки.

Контекст

Нагадаємо, ситуації на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася 29 квітня. Між військовими двох країн виникла перестрілка. Однак вчора ввечері повідомлялося, що таджицькі військові покинули територію Киргизстану.

Раніше в суботу президент Киргизії Садир Жапаров оголосив 1 і 2 травня днями жалоби за загиблими під час збройного конфлікту на кордоні з Таджикистаном. За даними Мінохоронздоров’я Киргизії, в результаті конфлікту на кордоні з Таджикистаном загинув 31 громадянин республіки, понад 120 постраждали.

Вже 1 травня Киргизстан і Таджикистан домовилися про повне припинення вогню і відведення військ.