Понад 33 тис. людей евакуювали в Киргизстані з зони конфлікту на кордоні

Нагадаємо, ситуації на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася 29 квітня. Між військовими двох країн виникла перестрілка. Однак вчора ввечері повідомлялося, що таджицькі військові покинули територію Киргизстану.
Раніше в суботу президент Киргизії Садир Жапаров оголосив 1 і 2 травня днями жалоби за загиблими під час збройного конфлікту на кордоні з Таджикистаном. За даними Мінохоронздоров’я Киргизії, в результаті конфлікту на кордоні з Таджикистаном загинув 31 громадянин республіки, понад 120 постраждали.
Вже 1 травня Киргизстан і Таджикистан домовилися про повне припинення вогню і відведення військ.