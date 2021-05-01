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Киргизстан і Таджикистан домовились про припинення вогню і відведення військ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Киргизстан і Таджикистан домовилися про повне припинення вогню і відведення військ. Про це заявив глава киргизстанської комісії з питань кордонів Камчибек Ташиєв за підсумками переговорів з таджицькою стороною, передає УНН із посиланням на АКИpress.

Цитата

Глава ДКНБ Таджикистану Саймумін Ятімов зазначив, що комісії з делімітації кордонів зібралися сьогодні, щоб вирішувати всі суперечки, які залишилися у двох держав.

“Сьогодні відбулася дуже плідна розмова, ініційована главами держав двох країн. Трагедія, що сталася в прикордонних районах ніколи не повинна повторитися. Вони живуть довгий і історичний період і між собою претензій не мають. Ми, політики, повинні вирішувати питання, щоб наші народи могли жити в традиційному світі і дружбі. Досягнуто принципової згоди на вирішення питань в інтересах забезпечення миру і стабільності на киргизькій і таджицькій землях. Я думаю, що ми зможемо це зробити. Ми в якнайшвидшому часі всі проблеми вирішимо і наші народи будуть жити в дружбі і розумінні і буде забезпечена повна стабільність”, — сказав Ятімов.

Деталі

Ташиєв зазначив, що прийнятий протокол з чотирьох пунктів.

"Прийняли протокол, що складається з чотирьох пунктів, які в інтересах двох країн.

Контекст

Раніше в суботу президент Киргизії Садир Жапаров оголосив 1 і 2 травня днями жалоби за загиблими під час збройного конфлікту на кордоні з Таджикистаном. За даними Мінохоронздоров’я Киргизії, в результаті конфлікту на кордоні з Таджикистаном загинув 31 громадянин республіки, понад 120 постраждали.

Нагадаємо, ситуації на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася 29 квітня. Між військовими двох країн виникла перестрілка. Однак вчора ввечері повідомлялося, що таджицькі військові покинули територію Киргизстану.

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