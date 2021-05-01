Киргизстан і Таджикистан домовились про припинення вогню і відведення військ

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Глава ДКНБ Таджикистану Саймумін Ятімов зазначив, що комісії з делімітації кордонів зібралися сьогодні, щоб вирішувати всі суперечки, які залишилися у двох держав.

“Сьогодні відбулася дуже плідна розмова, ініційована главами держав двох країн. Трагедія, що сталася в прикордонних районах ніколи не повинна повторитися. Вони живуть довгий і історичний період і між собою претензій не мають. Ми, політики, повинні вирішувати питання, щоб наші народи могли жити в традиційному світі і дружбі. Досягнуто принципової згоди на вирішення питань в інтересах забезпечення миру і стабільності на киргизькій і таджицькій землях. Я думаю, що ми зможемо це зробити. Ми в якнайшвидшому часі всі проблеми вирішимо і наші народи будуть жити в дружбі і розумінні і буде забезпечена повна стабільність”, — сказав Ятімов.

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Ташиєв зазначив, що прийнятий протокол з чотирьох пунктів.

"Прийняли протокол, що складається з чотирьох пунктів, які в інтересах двох країн.

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