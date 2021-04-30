Киргизстан заявив, що у результаті конфлікту з Таджикистаном на кордоні загинули більше 30 осіб

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За словами координатора МОЗ Киргизстану по Баткенській області Арзибека Борубекова, кількість померлих досягла 31 людини.

“Всього постраждало 154 людини, з яких 31 померла. У медустанови Бішкека переведені 43 людини”, — повідомив Арзибек Борубеков.

Що відомо про конфлікт між Киргизстаном і Таджикистаном на кордоні

24 квітня таджицькі прикордонники затримали двох громадян Киргизстану, звинувативши їх в порушенні кордону (пізніше їх відпустили) — після цього країни обмінялися дипломатичними нотами. 28 квітня прикордонна служба Таджикистану почала встановлювати камери відеоспостереження на стовпах лінії електропередач на спірній ділянці, киргизька сторона зажадала припинити ці роботи, після чого на місце подій з обох сторін почали прибувати місцеві жителі, які стали закидати один одного камінням. Декілька людей отримали поранення.

29 квітня між військовослужбовцями двох країн почалися прямі бойові зіткнення. Обидві сторони поклали відповідальність за них один на одного. Обстрілу з таджицької сторони зазнали декілька киргизьких прикордонних постів. Киргизькі військовослужбовці, в свою чергу, захопили один таджицький пост. В результаті перестрілок, заявила влада Киргизстану, загинули три людини, більше 50 постраждали. Таджикистан про втрати серед військовослужбовців не повідомляв. Після початку перестрілок в район конфлікту сторони почали стягувати додаткове озброєння, Киргизстан оголосив про евакуацію жителів довколишніх сіл.

Киргизстан і Таджикистан спробували терміново врегулювати конфлікт. Глави їх урядів, які зараз знаходяться в Казані на саміті Євразійської міжурядової ради, вже через декілька годин після початку перестрілок домовилися про двосторонню зустріч, яка раніше не була запланована. Вона проходила без участі преси, за її підсумками сторони випустили заяву, в якій “висловили повну готовність до якнайшвидшого вирішення конфліктної ситуації на кордоні двох республік шляхом переговорів”. Міністри закордонних справ Киргизстану і Таджикистану, в свою чергу, домовилися про повне припинення вогню з вечора 29 квітня.