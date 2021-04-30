Киргизстан заявив, що у результаті конфлікту з Таджикистаном на кордоні загинули більше 30 осіб

ukru
Ексклюзив
10:51 • 40992 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 70925 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 125057 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 166746 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 245709 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 183339 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 176755 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188388 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155149 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160276 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 106504 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 105378 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 119223 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 90550 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 108919 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 245696 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 196914 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 292113 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 287309 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 413918 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 675 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 89652 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 95420 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 90883 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 110410 перегляди
Актуальне
Киргизстан заявив, що у результаті конфлікту з Таджикистаном на кордоні загинули більше 30 осіб

Киргизстан заявив, що у результаті конфлікту з Таджикистаном на кордоні загинули більше 30 осіб

Київ • УНН

 • 22238 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Кількість загиблих киргизьких громадян під час збройних зіткнень на кордоні з Таджикистаном зросла до 31 людини, передає місцеве агентство 24.kg, пише УНН.

Деталі

За словами координатора МОЗ Киргизстану по Баткенській області Арзибека Борубекова, кількість померлих досягла 31 людини.

“Всього постраждало 154 людини, з яких 31 померла. У медустанови Бішкека переведені 43 людини”, — повідомив Арзибек Борубеков.

Що відомо про конфлікт між Киргизстаном і Таджикистаном на кордоні

24 квітня таджицькі прикордонники затримали двох громадян Киргизстану, звинувативши їх в порушенні кордону (пізніше їх відпустили) — після цього країни обмінялися дипломатичними нотами. 28 квітня прикордонна служба Таджикистану почала встановлювати камери відеоспостереження на стовпах лінії електропередач на спірній ділянці, киргизька сторона зажадала припинити ці роботи, після чого на місце подій з обох сторін почали прибувати місцеві жителі, які стали закидати один одного камінням. Декілька людей отримали поранення.

29 квітня між військовослужбовцями двох країн почалися прямі бойові зіткнення. Обидві сторони поклали відповідальність за них один на одного. Обстрілу з таджицької сторони зазнали декілька киргизьких прикордонних постів. Киргизькі військовослужбовці, в свою чергу, захопили один таджицький пост. В результаті перестрілок, заявила влада Киргизстану, загинули три людини, більше 50 постраждали. Таджикистан про втрати серед військовослужбовців не повідомляв. Після початку перестрілок в район конфлікту сторони почали стягувати додаткове озброєння, Киргизстан оголосив про евакуацію жителів довколишніх сіл.

Киргизстан і Таджикистан спробували терміново врегулювати конфлікт. Глави їх урядів, які зараз знаходяться в Казані на саміті Євразійської міжурядової ради, вже через декілька годин після початку перестрілок домовилися про двосторонню зустріч, яка раніше не була запланована. Вона проходила без участі преси, за її підсумками сторони випустили заяву, в якій “висловили повну готовність до якнайшвидшого вирішення конфліктної ситуації на кордоні двох республік шляхом переговорів”. Міністри закордонних справ Киргизстану і Таджикистану, в свою чергу, домовилися про повне припинення вогню з вечора 29 квітня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами