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Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе войск

Киев  •  УНН

 • 19570 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня и отводе войск. Об этом заявил глава кыргызстанской комиссии по вопросам границ Камчибек Ташиев по итогам переговоров с таджикской стороной, передает УНН со ссылкой на АКИpress.

Цитата

Глава ГКНБ Таджикистана Саймумина Ятимов отметил, что комиссии по делимитации границ собрались сегодня, чтобы решать все споры, которые остались в двух государств.

“Сегодня состоялась очень плодотворная беседа, инициированная главами государств двух стран. Трагедия, произошедшая в приграничных районах никогда не должна повториться. Они живут длинный и исторический период и между собой претензий не имеют. Мы, политики, должны решать вопрос, чтобы наши народы могли жить в традиционном мире и дружбе. Достигнуто принципиальное согласие на решение вопросов в интересах обеспечения мира и стабильности на киргизской и таджикской землях. Я думаю, что мы сможем это сделать. Мы в скорейшем времени все проблемы решим и наши народы будут жить в дружбе и понимании и будет обеспечена полная стабильность ”, - сказал Ятимов.

Детали

Ташиев отметил, что принятый протокол из четырех пунктов.

"Приняли протокол, состоящий из четырех пунктов, в интересах двух стран.

Контекст

Ранее в субботу президент Киргизии Садир Жапаров объявил 1 и 2 мая днями траура по погибшим во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. По данным Минздрава Киргизии, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погиб 31 гражданин республики, более 120 пострадали.

Напомним, ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 29 апреля. Между военными двух стран завязалась перестрелка. Однако вчера вечером сообщалось , что таджикские военные покинули территорию Кыргызстана.

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