Более 33 тыс. Человек эвакуировали в Кыргызстане с зоны конфликта на границе

Напомним, ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 29 апреля. Между военными двух стран завязалась перестрелка. Однако вчера вечером сообщалось , что таджикские военные покинули территорию Кыргызстана.
Ранее в субботу президент Киргизии Садир Жапаров объявил 1 и 2 мая днями траура по погибшим во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. По данным Минздрава Киргизии, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погиб 31 гражданин республики, более 120 пострадали.
Уже 1 мая Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня и отводе войск.