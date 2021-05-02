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Более 33 тыс. Человек эвакуировали в Кыргызстане с зоны конфликта на границе

Киев  •  УНН

 • 11434 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Более 30 тыс. Граждан Кыргызстана были эвакуированы из зоны вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом заявила в воскресенье на брифинге в Бишкеке заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Ализе Солтонбекова, передает его УНН.

Цитата

"Были эвакуированы в целом 33 388 человек", - сказал она.

По ее словам, 19,2 тыс. Из них - это дети и подростки.

контекст

Напомним, ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 29 апреля. Между военными двух стран завязалась перестрелка. Однако вчера вечером сообщалось , что таджикские военные покинули территорию Кыргызстана.

Ранее в субботу президент Киргизии Садир Жапаров объявил 1 и 2 мая днями траура по погибшим во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. По данным Минздрава Киргизии, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погиб 31 гражданин республики, более 120 пострадали.

Уже 1 мая Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня и отводе войск.

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