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Понад 30 тисяч хасидів прибули до Умані на святкування Рош га-Шана - община

Понад 30 тисяч хасидів прибули до Умані на святкування Рош га-Шана - община

Київ • УНН

 • 26682 перегляди

Більше 30 тисяч паломників-хасидів прибули до Умані на святкування єврейського Нового року. Через обстріл Ізраїлю Іраном та закриття повітряного простору, понад 14 тисяч прочан не змогли дістатися міста.

Понад 30 тисяч паломників-хасидів прибули до Умані на святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана, понад 14 тисяч прочан не змогли дістатися міста, повідомили у середу в Об'єднаній єврейській общині України у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Більше ніж 30 тисяч паломників прибули до Умані. Інформація актуальна станом на ранок 2 жовтня 2024 року. Більше ніж 14 тисяч бажаючих прочан-хасидів не змогли дістатися Умані. Частина з них - через вчорашній масований обстріл Ізраїлю Іраном та закриття повітряного простору та скасування авіарейсів", - зазначили в Об'єднаній єврейській общині України.

Як повідомили в Об'єднаній єврейській общині України, українські поліцейські несуть варту разом з 16 ізраїльськими колегами. Також у ГУ ДСНС в Черкаській області повідомляли, що з метою запобігання виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій і подій, в Умані організовано цілодобове чергування особового складу і техніки зведеного загону ДСНС.

Всесвітній день повітряної кульки, День тверезості та боротьби з алкоголізмом, Рош-га-Шана. Що ще можна відзначити 2 жовтня02.10.24, 06:07 • 117555 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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