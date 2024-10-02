Более 30 тысяч хасидов прибыли в Умань на празднование Рош ха-Шана - община

Более 30 тысяч паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование еврейского Нового года - Рош ха-Шана, более 14 тысяч паломников не смогли добраться до города, сообщили в среду в Объединенной еврейской общине Украины в Telegram, пишет УНН.

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«Более 30 тысяч паломников прибыли в Умань. Информация актуальна по состоянию на утро 2 октября 2024 года. Более 14 тысяч желающих паломников-хасидов не смогли добраться до Умани. Часть из них - из-за вчерашнего массированного обстрела Израиля Ираном и закрытия воздушного пространства и отмены авиарейсов», - отметили в Объединенной еврейской общине Украины.

Как сообщили в Объединенной еврейской общине Украины, украинские полицейские несут стражу вместе с 16 израильскими коллегами. Также в ГУ ГСЧС в Черкасской области сообщали, что с целью предотвращения возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций и событий, в Умани организовано круглосуточное дежурство личного состава и техники сводного отряда ГСЧС.

Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября