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Понад 30 тисяч інцидентів від початку року: в Україні зросла кількість випадків домашнього насильства

Понад 30 тисяч інцидентів від початку року: в Україні зросла кількість випадків домашнього насильства

Київ • УНН

 • 16554 перегляди

Лише за перші три місяці 2024 року в Україні було зафіксовано понад 30 000 випадків домашнього насильства, що є значним зростанням з початку повномасштабного вторгнення.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні значно зросла кількість випадків домашнього насильства. Лише за три місяці 2024 року зафіксували понад 30 тисяч таких випадків. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий, передає УНН.

Деталі 

У МВС розповіли, що за 2023 рік кількість випадків домашнього насильства зросла на 20% проти аналогічного періоду 2022 року. Проте тенденція до погіршення ситуації триває й у 2024 році.

 За перші три місяці 2024 року кількість виявлених осіб, які вчинили домашнє насильство збільшилася на 14,2% (26 733 — за перші три місяці 2023 року й 30 529 — 2024-го)

- заявили у Міністерстві внутрішніх справ. 

Зазначається, що протягом 2022 року повідомлено про підозру 1395 особам, 2023-го — 2527, за чотири місяці 2024 року — 868.

Невтішна статистика випадків домашнього насильства: за 2023 рік кількість кримінальних проваджень в Україні зросла вдвічі08.03.24, 10:54 • 21512 переглядiв

Заступник глави МВС Драп'ятий пояснив, що динаміка зростання особливо помітна, якщо порівняти цифри зі статистикою відносно мирного 2019 року. Тоді за рік про підозру було повідомлено 854 особам — цифра навіть менша за дані чотирьох місяців 2024-го.

Водночас слід узяти до уваги, що статистичну інформацію збирають виключно на підконтрольній українській владі території. Зростання кількості випадків домашнього насильства проти періоду до повномасштабної війни свідчить про досить складну ситуацію в цій сфері

- зазначив заступник міністра внутрішніх справ України

Доповнення

У відомстві додають, що народні депутати у співпраці з МВС розробили  два законопроєкти, спрямовані на системне вдосконалення заходів запобігання домашньому насильству. Йдеться про законопроєкт №8329 та №5629.

Нагадаємо

Восени 2023 року Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт #8329, що приводить законодавство про домашнє насильство у відповідність до Стамбульської конвенції.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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