Более 30 тысяч инцидентов с начала года: в Украине возросло количество случаев домашнего насилия

С начала полномасштабного вторжения в Украине значительно возросло количество случаев домашнего насилия. Только за три месяца 2024 года зафиксировали более 30 тысяч таких случаев. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый, передает УНН.

Детали

В МВД рассказали, что за 2023 год количество случаев домашнего насилия выросло на 20% против аналогичного периода 2022 года. Однако тенденция к ухудшению ситуации продолжается и в 2024 году.

За первые три месяца 2024 года количество выявленных лиц, совершивших домашнее насилие увеличилось на 14,2% (26 733 - за первые три месяца 2023 года и 30 529 - 2024-го) - заявили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что в течение 2022 года сообщено о подозрении 1395 лицам, 2023-го - 2527, за четыре месяца 2024 года - 868.

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Замглавы МВД Драпятый пояснил, что динамика роста особенно заметна, если сравнить цифры со статистикой относительно мирного 2019 года. Тогда за год о подозрении было сообщено 854 лицам - цифра даже меньше данных четырех месяцев 2024-го.

При этом следует учесть, что статистическая информация собирается исключительно на подконтрольной украинской власти территории. Рост количества случаев домашнего насилия против периода до полномасштабной войны свидетельствует о достаточно сложной ситуации в этой сфере - отметил заместитель министра внутренних дел Украины

Дополнение

В ведомстве добавляют, что народные депутаты в сотрудничестве с МВД разработали два законопроекта, направленные на системное совершенствование мер предотвращения домашнего насилия. Речь идет о законопроекте №8329 и №5629.

Напомним

Осенью 2023 года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект #8329, приводящий законодательство о домашнем насилии в соответствие со Стамбульской конвенцией.