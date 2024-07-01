Понад 13 % проб води з місць купання на річках та водоймах не відповідають санітарним нормам - Кузін

На кінець червня з відібраних 490 контрольних проб води з поверхневих водойм більше ніж 13 % не відповідали санітарно-гігієнічним нормам. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, якого цитує МОЗ, передає УНН.

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Зазначається, що у разі потрапляння в організм кишкова паличка може викликати:

Також повідомляється, що щодо офіційних пляжних зон у країні, то під час моніторингу, який провели з 15 травня по 21 червня, фахівці відібрали 321 пробу води з поверхневих водойм, з яких у 113 виявили невідповідність за індексом лактозопозитивні кишкові палички.

Моніторинг якості води з водойм та річок у межах пляжів, незалежно від офіційного дозволу місцевої влади на купання чи заборону, фахівці центрів контролю та профілактики хвороб в областях проводять щотижня. Про результати, зокрема і перевищення показників у пробах із водойм, фахівці центрів інформують як місцеву владу, так і жителів. Це і рекомендації органам місцевого самоврядування щодо встановлення знаків про заборону купання, і комунікація з засобами масової інформації для інформування населення та рекомендацій. Наразі серед перевищень у пробах здебільшого зафіксовано кишкову паличку, яка може викликати розлад шлунку та більш важкі захворювання. Тому варто одразу звернутись по меддопомогу, якщо після купання відчуваєте нудоту та погіршення стану організму, особливо якщо такі симптоми з’явились у дітей