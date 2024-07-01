На конец июня из отобранных 490 контрольных проб воды из поверхностных водоемов более 13% не соответствовали санитарно-гигиеническим нормам. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, которого цитирует Минздрав, передает УНН.

Детали

По состоянию на конец июня из отобранных 490 контрольных проб воды из поверхностных водоемов более 13% не соответствовали санитарным нормам. В основном в воде фиксируют превышение уровня содержания кишечной палочки. Основная причина - стремительное повышение температуры воздуха - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае попадания в организм кишечная палочка может вызвать:

кишечные инфекции (самые частые симптомы: тошнота и диарея);

воспаление мочевыводящих путей и половых органов;



гемолитико-уремический синдром (в группе риска - дети и пожилые люди), который может привести к почечной недостаточности.



Также сообщается, что относительно официальных пляжных зон в стране, то во время мониторинга, который провели с 15 мая по 21 июня, специалисты отобрали 321 пробу воды из поверхностных водоемов, из которых в 113 обнаружили несоответствие по индексу лактозоположительные кишечные палочки.

Мониторинг качества воды из водоемов и рек в пределах пляжей, независимо от официального разрешения местных властей на купание или запрет, специалисты центров контроля и профилактики болезней в областях проводят еженедельно. О результатах, в том числе и превышение показателей в пробах из водоемов, специалисты центров информируют как местные власти, так и жителей. Это и рекомендации органам местного самоуправления по установлению знаков о запрете купания, и коммуникация со средствами массовой информации для информирования населения и рекомендаций. Сейчас среди превышений в пробах в основном зафиксировано кишечную палочку, которая может вызвать расстройство желудка и более тяжелые заболевания. Поэтому стоит сразу обратиться за медпомощью, если после купания чувствуете тошноту и ухудшение состояния организма, особенно если такие симптомы появились у детей - отметил Кузин.

Напомним

Пробы воды с трех одесских пляжей, "10-я станция Большого Фонтана", "Аркадия" и "Ланжерон" не соответствуют санитарным нормам - там были обнаружены бактерии кишечной палочки.