Понад 1,1 млрд гривень компенсацій отримали жителі Херсонщини за програмою єВідновлення
Київ • УНН
Понад 3 500 родин у Херсонській області отримали 1,15 млрд грн компенсації за програмою "е-Відновлення".
Понад 3500 сімей отримали 1 млрд 150 млн гривень компенсацій за програмою єВідновлення на Херсонщині. Планується також поновлення програми "Пліч-о-пліч", яку призупинили взимку і на початку весни. Про це під час брифінгу розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає УНН.
Понад 3500 сімей отримали 1 млрд 150 млн гривень відшкодувань, компенсації по програмі єВідновленн, і вона продовжується. Нажаль, поки що в прибережних зонах ця програма не діє, тому що там все постійно руйнується. Але коли ми відкинемо ворога, запрацює і там
Він додав, що програма "Пліч-о-пліч" залишається призупинено від зими. Проте, він висловив сподівання на її відновлення.
Також він повідомив, що багато фондів долучається до будівництва укриттів у школах або біля шкіл.
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