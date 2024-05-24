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Понад 1,1 млрд гривень компенсацій отримали жителі Херсонщини за програмою єВідновлення

Київ • УНН

 • 20148 перегляди

Понад 3 500 родин у Херсонській області отримали 1,15 млрд грн компенсації за програмою "е-Відновлення".

Понад 3500 сімей отримали 1 млрд 150 млн гривень компенсацій за програмою єВідновлення на Херсонщині. Планується також поновлення програми  "Пліч-о-пліч", яку призупинили взимку і на початку весни. Про це під час брифінгу розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає УНН.

Понад 3500 сімей отримали 1 млрд 150 млн гривень відшкодувань, компенсації по програмі єВідновленн, і вона продовжується. Нажаль, поки що в прибережних зонах ця програма не діє, тому що там все постійно руйнується. Але коли ми відкинемо ворога, запрацює і там

- сказав Толоконніков.

Він додав, що програма "Пліч-о-пліч" залишається призупинено від зими. Проте, він висловив сподівання на її відновлення.

Також він повідомив, що багато фондів долучається до будівництва укриттів у школах або біля шкіл.

Нагадаємо

За минулу добу ворог обстріляв 13 населених пунктів правобережної Херсонщини, включаючи Херсон. Внаслідок обстрілів на сьогодні відомо про одну постраждалу, яка отримала не важкі травми та гостру реакцію на стрес.

Лише 40 з 228 населених пунктів на деокупованій Херсонщині наразі без світла - ОВА24.05.24, 14:43 • 21923 перегляди

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