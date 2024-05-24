Более 1,1 млрд гривен компенсаций получили жители Херсонской области по программе еВідновлення

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonХерсон
Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
  •  63189 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  95754 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  89634 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123347 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
23 мая 2024, 08:25  •  128868 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

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В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  162048 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  197250 просмотра
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20 мая 2024, 12:30  •  334312 просмотра

Более 1,1 млрд гривен компенсаций получили жители Херсонской области по программе еВідновлення

Более 3 500 семей в Херсонской области получили 1,15 млрд грн компенсации по программе "е-Відновлення".

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Более 1,1 млрд гривен компенсаций получили жители Херсонской области по программе еВідновлення

Зеленский показал, как выглядит полиграфический комплекс в Харькове после удара рф

Российский ракетный удар разрушил один из крупнейших в Украине полиграфических комплексов в Харькове, в результате чего погибло 7 и ранен 21 человек, сгорели десятки тысяч книг, включая детскую литературу и учебники.

Война •   •  9999 просмотра
Зеленский показал, как выглядит полиграфический комплекс в Харькове после удара рф

путин готов к переговорам о прекращении войны, но имеет условия - Reuters

путин готов к переговорам о прекращении войны в Украине при условии, что Киев признает "границы", по которым сейчас проходит линия фронта.

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путин готов к переговорам о прекращении войны, но имеет условия - Reuters

Вероятная утечка информации: директор НАБУ отстранил своего первого заместителя от обязанностей

Директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя от исполнения обязанностей на время досудебного расследования относительно вероятной утечки информации в Бюро.

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Вероятная утечка информации: директор НАБУ отстранил своего первого заместителя от обязанностей

Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации

Итальянский подросток Карло Акутис, который родился в Лондоне и умер от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, станет первым святым тысячелетия после того, как Ватикан признал два чуда, которые приписывают его заступничеству.

Новости Мира •   •  19534 просмотра
Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации

Только 40 из 228 населенных пунктов на деоккупированной Херсонщине пока без света - ОВА

Только 40 из 228 населенных пунктов деоккупированной Херсонской области пока остаются без электроснабжения, а 9 населенных пунктов - без газоснабжения.

Общество •   •  10690 просмотра
Только 40 из 228 населенных пунктов на деоккупированной Херсонщине пока без света - ОВА

В Тисе нашли еще одного утопленника

Утопленника, жителя Закарпатья 1975 года рождения, обнаружили в реке Тиса пограничники, а тело вытащили на берег спасатели и полиция, обстоятельства смерти выясняются.

Общество •   •  8980 просмотра
В Тисе нашли еще одного утопленника

Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове: область получит 4 миллиарда гривен на подготовку к отопительному сезону

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Харькове, чтобы обсудить оперативную ситуацию, подготовку к зиме, восстановление поврежденной инфраструктуры и жилье для ВПЛ на фоне интенсивных боевых действий в регионе.

Общество •   •  9073 просмотра
Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове: область получит 4 миллиарда гривен на подготовку к отопительному сезону

В ВР заявили, что между Украиной и Польшей начались переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности

Украина и Польша начали официальные переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

политика •   •  9146 просмотра
В ВР заявили, что между Украиной и Польшей начались переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности

За прошедшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, включая Херсон, пострадала женщина - ОВА

За минувшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов на правобережье Херсонской области, в том числе Херсон, повредив 11 жилых домов и учреждение культуры, одна 83-летняя женщина получила незначительные ранения.

Общество •   •  9540 просмотра
За прошедшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, включая Херсон, пострадала женщина - ОВА