Более 1,1 млрд гривен компенсаций получили жители Херсонской области по программе еВідновлення

Более 3500 семей получили 1 млрд 150 млн гривен компенсаций по программе еВідновлення на Херсонщине. Планируется также возобновление программы "Бок о бок", которую приостановили зимой и в начале весны. Об этом во время брифинга рассказал спикер Херсонской ОГА Александр Толоконников, передает УНН.

Более 3500 семей получили 1 млрд 150 млн гривен возмещений, компенсации по программе еВідновленн, и она продолжается. К сожалению, пока что в прибрежных зонах эта программа не действует, потому что там все постоянно разрушается. Но когда мы отбросим врага, заработает и там - сказал Толоконников.

Он добавил, что программа "Бок о бок" остается приостановлена с зимы. Однако, он выразил надежду на ее возобновление.

Также он сообщил, что многие фонды приобщаются к строительству укрытий в школах или возле школ.

Напомним

За минувшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, включая Херсон. В результате обстрелов на сегодня известно об одной пострадавшей, которая получила не тяжелые травмы и острую реакцию на стресс.

Только 40 из 228 населенных пунктов на деоккупированной Херсонщине пока без света - ОВА