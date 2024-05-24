Только 40 из 228 населенных пунктов на деоккупированной Херсонщине пока без света - ОВА

На деоккупированной территории Херсонской области из 228 населенных пунктов пока только 40 остается без света. Без газоснабжения находится 9 населенных пунктов. Об этом во время брифинга рассказал представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников, передает УНН.

Детали

Он сообщил, что вчера около 150 энергетиков работали над восстановлением разрушенного. И сейчас из 228 населенных пунктов только 40 без света, включая Берислав.

Это наша боль, ведь люди там давно проживают без света. Но там постоянные атаки дронов. Даже когда мы пробовали восстановить те трансформаторы, которые россияне разрушают, то они постоянно туда снова прицельно целят дронами-камикадзе. К сожалению, пока нет возможности восстановить электроснабжение, как и для других прибрежных населенных пунктов - отметил Толоконников.

Он добавил, что вода в прибрежные населенные пункты подается с помощью генераторов или подвозится. При этом Херсон водой обеспечен.

Также по его словам, из 88 газифицированных населенных пунктов Херсонской области газ есть в 79 населенных пунктах.

Напомним

За минувшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, включая Херсон. В результате обстрелов на сегодня известно об одной пострадавшей, которая получила не тяжелые травмы, в большинстве острая реакция на стресс.

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