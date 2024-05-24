Только 40 из 228 населенных пунктов на деоккупированной Херсонщине пока без света - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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beryslavБерислав
khersonХерсон
Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
  •  63531 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  103608 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  95809 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  89677 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  118775 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  117671 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123351 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
23 мая 2024, 08:25  •  128894 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

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В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  162049 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

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Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове: область получит 4 миллиарда гривен на подготовку к отопительному сезону

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Харькове, чтобы обсудить оперативную ситуацию, подготовку к зиме, восстановление поврежденной инфраструктуры и жилье для ВПЛ на фоне интенсивных боевых действий в регионе.

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В ВР заявили, что между Украиной и Польшей начались переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности

Украина и Польша начали официальные переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

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В ВР заявили, что между Украиной и Польшей начались переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности

За прошедшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, включая Херсон, пострадала женщина - ОВА

За минувшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов на правобережье Херсонской области, в том числе Херсон, повредив 11 жилых домов и учреждение культуры, одна 83-летняя женщина получила незначительные ранения.

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За прошедшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, включая Херсон, пострадала женщина - ОВА

"Следов пуль нет": генштаб Ирана объявил предварительный отчет по авиакатастрофе, в которой погиб президент Раиси

Комиссия по расследованию авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, предварительно пришла к выводу, что вертолет вспыхнул после столкновения с горой, не найдя никаких признаков внешнего воздействия.

Новости Мира •   •  8811 просмотра
"Следов пуль нет": генштаб Ирана объявил предварительный отчет по авиакатастрофе, в которой погиб президент Раиси

ВР поддержала законопроекты, направленные на реформирование пенитенциарной системы

Верховная Рада приняла законопроекты, направленные на реформирование пенитенциарной системы, в частности, разрешила осужденным к ограничению свободы работать по гражданско-правовым договорам и увеличила количество часов, которые осужденные могут отрабатывать для улучшения бытовых условий в колониях.

политика •   •  10805 просмотра
ВР поддержала законопроекты, направленные на реформирование пенитенциарной системы

Германия объявила новый пакет военной помощи Украине: в него входит передача совместно с Данией еще 10 танков Leopard

Германия и Дания предоставят Украине еще 10 танков Leopard 1 A5, а ФРН - допольнительные пулеметы, артиллерийские снаряды, винтовки и беспилотники в рамках нового пакета военной помощи.

Война •   •  11833 просмотра
Германия объявила новый пакет военной помощи Украине: в него входит передача совместно с Данией еще 10 танков Leopard

Силы обороны отбили атаки россиян вблизи Глубокино на Харьковщине, горячее всего сегодня на Купянском направлении - Генштаб

Силы обороны Украины отбили многочисленные российские атаки вблизи населенных пунктов Харьковской области, горячее всего было на Купянском направлении, где произошло 17 боевых столкновений.

Война •   •  9518 просмотра
Силы обороны отбили атаки россиян вблизи Глубокино на Харьковщине, горячее всего сегодня на Купянском направлении - Генштаб

Паралимпиада-2024: Украина официально подтвердила участие в соревнованиях в Париже

По меньшей мере 113 украинских спортсменов будут выступать на Паралимпийских играх 2024 года в Париже, несмотря на решение допустить к соревнованиям «нейтральных» спортсменов из России и Беларуси.

спорт •   •  8697 просмотра
Паралимпиада-2024: Украина официально подтвердила участие в соревнованиях в Париже