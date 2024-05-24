Лише 40 з 228 населених пунктів на деокупованій Херсонщині наразі без світла - ОВА
Київ • УНН
Лише 40 з 228 населених пунктів деокупованої Херсонської області наразі залишаються без електропостачання, а 9 населених пунктів - без газопостачання.
На деокупованій території Херсонської області зі 228 населених пунктів наразі лише 40 залишається без світла. Без газопостачання перебуває 9 населених пунктів. Про це під час брифінгу розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає УНН.
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Він повідомив, що вчора близько 150 енергетиків працювали над відновленням зруйнованого. І зараз з 228 населених пунктів лише 40 без світла, включаючи Берислав.
Це наша біль, адже люди там давно проживають без світла. Але там постійні атаки дронів. Навіть, коли ми пробували відновити ті трансформатори, які росіяни руйнують, то вони постійно туди знову прицільно цілять дронами-камікадзе. На жаль, поки що немає можливості відновити електропостачання, як і для інших прибережних населених пунктів
Він додав, що вода у прибережні населені пункти подаєтьсся за допомогою генераторів або підвозиться. При цьому Херсон водою забезпечено.
Також за його словами, з 88 газифікованих населених пунктів Херсонщині газ є у 79 населених пунктах.
Нагадаємо
За минулу добу ворог обстріляв 13 населених пунктів правобережної Херсонщини, включаючи Херсон. Внаслідок обстрілів на сьогодні відомо про одну постраждалу, яка отримала не важкі травми, в більшості гостра реакція на стрес.
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