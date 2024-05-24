Минулої доби ворог обстріляв 13 населених пунктів правобережної Херсонщини, включаючи Херсон, постраждала жінка - ОВА
Київ • УНН
За минулу добу ворог обстріляв 13 населених пунктів на правобережжі Херсонської області, в тому числі Херсон, пошкодивши 11 житлових будинків та заклад культури, одна 83-річна жінка отримала незначні поранення.
За минулу добу ворог обстріляв 13 населених пунктів правобережної Херсонщини, включаючи Херсон. Внаслідок обстрілів на сьогодні відомо про одну постраждалу, яка отримала не важкі травми, в більшості гостра реакція на стрес. Про це під час брифінгу розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає УНН.
Тільки за вчорашній день росіяни обстріляли 13 населених пунктів правобережної Херсонщини, в тому числі й Херсон. Під обстрілами була Осукарівка, Золота Балка, Микільське, Придніпровське, Станіслав обстрілюють постійно, Козацьке. Внаслідок обстрілів на сьогодні відомо про одну постраждалу - 83-річна жінка в селі Микільське, яка отримала не важкі травми, в більшості гостра реакція на стрес. Їй надана амбулаторна допомога на місці,
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Він додав, що вчора близько 22 години росіяни скинули керовані авіабомби на Тягинську громаду.
Там, на щастя, без постраждалих. Постійно руйнують інфраструктуру, будинки. За вчорашній день 11 будинків постраждали внаслідок ворожих обстрілів,
Нагадаємо
На Херсонщині внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 11 приватних будинків. Також зафіксоване влучання в заклад культури.