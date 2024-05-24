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Обстріли Херсонщини: рф пошкодила 11 житлових будинків і заклад культури, постраждалих немає

Обстріли Херсонщини: рф пошкодила 11 житлових будинків і заклад культури, постраждалих немає

Київ • УНН

 • 23546 перегляди

У Херсонській області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 11 приватних будинків та заклад культури, жертв серед цивільного населення немає.

На Херсонщині внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 11 приватних будинків. Також зафіксоване влучання в заклад культури. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

На Херсонщині минулої доби під ворожим вогнем опинилися Золота Балка, Львове, Осокорівка, Тягинка, Інженерне, Іванівка, Велетенське, Білозерка, Антонівка, Микільське, Новотягинка, Придніпровське та місто Херсон.

За інформацією, військові рф вдарили по житловому кварталу населених пунктів області. Відтак, було пошкоджено 11 приватних будинків і зафіксоване влучання в заклад культури.

На щастя, жертв серед цивільного населення немає.

Обстріл п'ятиповерхівки у Херсоні: у 15-річного хлопця мінно-вибухова травма та легкі поранення попереку23.05.24, 14:15 • 16130 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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