Обстріли Херсонщини: рф пошкодила 11 житлових будинків і заклад культури, постраждалих немає
Київ • УНН
У Херсонській області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 11 приватних будинків та заклад культури, жертв серед цивільного населення немає.
На Херсонщині внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 11 приватних будинків. Також зафіксоване влучання в заклад культури. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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На Херсонщині минулої доби під ворожим вогнем опинилися Золота Балка, Львове, Осокорівка, Тягинка, Інженерне, Іванівка, Велетенське, Білозерка, Антонівка, Микільське, Новотягинка, Придніпровське та місто Херсон.
За інформацією, військові рф вдарили по житловому кварталу населених пунктів області. Відтак, було пошкоджено 11 приватних будинків і зафіксоване влучання в заклад культури.
На щастя, жертв серед цивільного населення немає.
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