Обстрелы Херсонщины: рф повредила 11 жилых домов и учреждение культуры, пострадавших нет

На Херсонщине в результате вражеской атаки было повреждено 11 частных домов. Также зафиксировано попадание в учреждение культуры. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

На Херсонщине за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Золотая Балка, Львове, Осокоровка, Тягинка, Инженерное, Ивановка, Велетенское, Белозерка, Антоновка, Никольское, Новотягинка, Приднепровское и город Херсон.

По информации, военные рф ударили по жилому кварталу населенных пунктов области. Следовательно, было повреждено 11 частных домов и зафиксировано попадание в учреждение культуры.

К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

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