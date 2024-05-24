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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За прошедшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, включая Херсон, пострадала женщина - ОВА

За прошедшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, включая Херсон, пострадала женщина - ОВА

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 11:26  •  2374 просмотра

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За минувшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов на правобережье Херсонской области, в том числе Херсон, повредив 11 жилых домов и учреждение культуры, одна 83-летняя женщина получила незначительные ранения.

За минувшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, включая Херсон. В результате обстрелов на сегодня известно об одной пострадавшей, которая получила не тяжелые травмы, в большинстве острая реакция на стресс. Об этом во время брифинга рассказал представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников, передает УНН.

Только за вчерашний день россияне обстреляли 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, в том числе и Херсон. Под обстрелами была Осукаровка, Золотая Балка, Никольское, Приднепровское, Станислав обстреливают постоянно, Казацкое. В результате обстрелов на сегодня известно об одной пострадавшей - 83-летняя женщина в селе Никольское, которая получила не тяжелые травмы, в большинстве острая реакция на стресс. Ей оказана амбулаторная помощь на месте,

- сказал Толоконников.

Детали

Он добавил, что вчера около 22 часов россияне сбросили управляемые авиабомбы на Тягинскую общину.

Там, к счастью, без пострадавших. Постоянно разрушают инфраструктуру, дома. За вчерашний день 11 домов пострадали в результате вражеских обстрелов,

- добавил Толоконников.

Напомним

На Херсонщине в результате вражеской атаки было повреждено 11 частных домов. Также зафиксировано попадание в учреждение культуры.

Павел Башинский

Павел Башинский

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