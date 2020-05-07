Пом'якшення карантину: прикордонники пояснили, коли чекати відкриття пунктів пропуску

“Рішення щодо функціонування пунктів пропуску на державному кордоні і КПВВ на межі з Кримом приймає уряд... Щодо функціонування пунктів пропуску на кордоні, то тимчасово закриті більшість пунктів пропусків на держаному кордоні, у низці пунктів пропуску також припинено піше сполучення — відповідно до розпорядження уряду № 288-р. Там не зазначено термін, до якого діють такі обмеження”, — сказав співрозмовник.

Зауважимо, що розпорядження КМУ № 288-р від 13 березня передбачає закриття низки пунктів пропуску через державний кордон та тимчасове припинення пішохідного сполучення у ще низці пунктів пропуску.

“Однак, зважаючи на ситуацію щодо поширення коронавірусу територією України Міністерство охорони здоров’я має разом з адміністрацією Державної прикордонної служби клопотати про відновлення роботи цих пунктів пропуску... Зважаючи на ситуацію щодо захворюваності на території України на COVID-19, якщо Міністерство охорони здоров’я в першу чергу не буде вбачати ризику для людей, тільки після того може бути піднято питання про відновлення роботи або більшості або всіх пунктів пропуску”, — продовжив співрозмовник.

На уточнююче питання про те, чи було МОЗ станом на сьогодні піднято питання щодо відкриття пунктів пропуску, він зазначив: “Державній прикордонній службі — ні”.

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Крім того, на питання про те, чи не надходило вказівок від уряду щодо відкриття більшої кількості пропускних пунктів Демченко зазначив, що йому “не відомо, що такі питання розглядались”.

“Натомість вчора на засіданні уряду Міністерство інфраструктури клопотало про те щоб відновити роботу двох пунктів пропуску — „Рава Руська“ на кордоні з Польщею та морського порту „Скадовськ“. Після змін до розпорядження № 288-р і його оприлюднення, ці пункти пропуску зможуть відновити своє функціонування”, - сказав він.

Прессекретар додав, що рішення щодо функціонування КПВВ на лінії розмежування відповідним розпорядженням зазначено термін, до якого тимчасово припинено пропуск через контрольні пункти в’їзду-виїзду, однак у разі прийняття урядом змін щодо продовження цього терміну, відповідне рішення буде оприлюднено на урядовому порталі.

Зазначимо, Кабмін прийняв рішення про продовження в Україні карантину, введеного через ситуацію з коронавірусом, до 22 травня. Водночас послаблення обмежувальних заходів розпочнеться вже з 11 травня.

Нагадаємо, з 7 квітня відповідно до розпорядження уряду та внесених до нього змін державний кордон України можна було перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску.

15 квітня уряд прийняв рішення про закриття ще 10 пунктів пропуску на кордоні України з Молдовою, Польщею, Румунією для того, аби мінімізувати сполучення.

Водночас на засіданні уряду 6 травня було прийняте рішення щодо відновлення роботи пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення “Рава-Руська” та для морського сполучення "Скадовський морський торговельний порт".