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Смягчение карантина: пограничники объяснили, когда ждать открытия пунктов пропуска

Киев • УНН

 • 77195 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. О возобновлении работы пунктов пропуска на государственной границе Украины должно ходатайствовать Министерство здравоохранения совместно с администрацией Государственной пограничной службы. На сегодня этот вопрос в ГПСУ не поднимался. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Смягчение карантина: пограничники объяснили, когда ждать открытия пунктов пропуска

"Решение о функционировании пунктов пропуска на государственной границе и КПВВ на границе с Крымом принимает правительство ... Относительно функционирования пунктов пропуска на границе, то временно закрыты большинство пунктов пропуска на государственной границе, в ряде пунктов пропуска также прекращено пешее сообщение - согласно распоряжению правительства № 288-р. Там не указан срок, до которого действуют такие ограничения", - сказал собеседник.

Отметим, что распоряжение КМУ № 288-р от 13 марта предусматривает закрытие ряда пунктов пропуска через государственную границу и временное прекращение пешеходного сообщения в целом ряде пунктов пропуска.

"Однако, учитывая ситуацию с распространением коронавируса на территории Украины Министерство здравоохранения должно совместно с администрацией Государственной пограничной службы ходатайствовать о возобновлении работы этих пунктов пропуска ... Учитывая ситуацию по заболеваемости на территории Украины на COVID-19, если Министерство здравоохранения в первую очередь не будет видеть риска для людей, только после этого может быть поднят вопрос о возобновлении работы или большинства или всех пунктов пропуска", - продолжил собеседник.

На уточняющий вопрос о том, был ли Минздравом на сегодня поднят вопрос об открытии пунктов пропуска, он отметил: "Государственной пограничной службе - нет".

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Кроме того, на вопрос о том, не ли поступало указаний от правительства по открытию большего количества пропускных пунктов Демченко отметил, что ему "не известно, что такие вопросы рассматривались".

"Вместе с тем вчера на заседании правительства Министерство инфраструктуры ходатайствовало о том, чтобы возобновить работу двух пунктов пропуска - "Рава Русская" на границе с Польшей и морского порта "Скадовск". После изменений в распоряжение № 288-р и его обнародования, эти пункты пропуска смогут восстановить свое функционирование", - сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что решение относительно функционирования КПВВ на линии разграничения соответствующим распоряжением указан срок, до которого приостановлено пропуск через контрольные пункты въезда-выезда, однако в случае принятия правительством изменений о продлении этого срока, соответствующее решение будет обнародовано на правительственном портале.

Отметим, Кабмин принял решение о продлении в Украине карантина, введенного из-за ситуации с коронавирусом, до 22 мая. В то же время ослабление ограничительных мер начнется уже с 11 мая.

Напомним, с 7 апреля согласно распоряжению правительства и внесенных в него изменений государственную границу Украины можно было пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.

15 апреля правительство приняло решение о закрытии еще 10 пунктов пропуска на границе Украины с Молдовой, Польшей, Румынией для того, чтобы минимизировать сообщение.

Вместе с тем на заседании правительства 6 мая было принято решение о возобновлении работы пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Рава-Русская" и для морского сообщения "Скадовский морской торговый порт".

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