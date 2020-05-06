Шмигаль анонсував зміни щодо громадського транспорту з 11 травня

“Актуальне питання, що турбує людей — це робота громадського транспорту. Його запуск ми плануємо робити в тому числі в рамках нашої концепції адаптивного карантину. І тут у нас спільна відповідальність з місцевою владою, коли всі аспекти цього рішення будуть чітко прораховані. Адже громадський транспорт, особливо у великих містах — це ризик одразу сотень нових хворих, і тут треба діяти так само поступально і дивитись в першу чергу на питання безпеки. І кожен міський голова, в тому числі великих міст, несе особисто відповідальність за ситуацію в кожному місті і за режим роботи громадського транспорту”, — сказав Прем’єр.

З його слів, з боку Міністерства охорони здоров’я всі алгоритми були надані і за потреби будуть розтлумачені додатково.

“Але всі ми розуміємо кількість місць в транспорті. Треба збільшувати його кількість з 11 числа для того, щоб забезпечити можливість людям (дістатися - ред.) до місць роботи. Тут кожен орган місцевого самоврядування має адаптивно і розумно підходити до забезпечення роботи громадського транспорту у містах”, — заявив Шмигаль.

З його слів, ще один важливий момент — будівництво приймальних відділень лікарень. "Попрошу забезпечити Міністерство фінансів, щоб кошти державного фонду регіонального розвитку пішли в регіони якомога швидше. Давайте не будемо затягувати процес на липень-вересень, тому що більшість об’єктів — це школи і дитсадки. Важливо, щоб будівництво тривало вже і до 1 вересня об’єкти освітньої інфраструктури були завершені", - вказав очільник уряду.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про пом'якшення карантину з 11 травня, але продовжив його до 22 травня. Він триває з 12 березня на фоні пандемії коронавірусу.