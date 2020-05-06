Шмыгаль анонсировал изменения относительно общественного транспорта с 11 мая

"Актуальный вопрос, что беспокоит людей - это работа общественного транспорта. Его запуск мы планируем делать в том числе в рамках нашей концепции адаптивного карантина. И здесь у нас общая ответственность с местной властью, когда все аспекты этого решения будут четко просчитаны. Ведь общественный транспорт, особенно в крупных городах - это риск сразу сотен новых больных, и здесь надо действовать так же поступательно и смотреть в первую очередь на вопросы безопасности. И каждый мэр, в том числе крупных городов, несет лично ответственность за ситуацию в каждом городе и за режим работы общественного транспорта", - сказал Премьер.

По его словам, со стороны Министерства здравоохранения все алгоритмы были предоставлены и при необходимости будут истолкованы дополнительно.

"Но все мы понимаем количество мест в транспорте. Надо увеличивать его количество с 11 числа для того, чтобы обеспечить возможность людям (добраться - ред.) до мест работы. Здесь каждый орган местного самоуправления адаптивно и разумно должен подходить к обеспечению работы общественного транспорта в городах", - заявил Шмыгаль.

По его словам, еще один важный момент - строительство приемных отделений больниц. "Попрошу обеспечить Министерство финансов, чтобы средства государственного фонда регионального развития пошли в регионы как можно скорее. Давайте не будем затягивать процесс на июль-сентябрь, так как большинство объектов - это школы и детсады. Важно, чтобы строительство продолжалось уже и до 1 сентября объекты образовательной инфраструктуры были завершены", - отметил глава правительства.

Напомним, правительство приняло решение о смягчении карантина с 11 мая, но продлило его до 22 мая. Он продолжается с 12 марта на фоне пандемии коронавируса.