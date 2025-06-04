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Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
3 червня, 18:45 • 12615 перегляди

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"

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Помірна спека та майже без опадів: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Київ • УНН

 • 236 перегляди

У середу, 4 червня, в Україні очікується дощова погода з грозами в багатьох областях, особливо на Лівобережжі, Київщині, Черкащині та в Криму. Температура знизиться, особливо на заході та півночі.

Помірна спека та майже без опадів: прогноз погоди в Україні на сьогодні

У середу, 04 червня, погода в Україні буде дощовою у низці областей.  Очікується зміна погоди та незначне похолодання. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що дощі з грозами, подекуди град і шквали 15-20 м/с очікуються переважно на Лівобережжі, Київщині, Черкащині та в Криму, на решті території день мине без опадів. 

Синоптики попереджають, що атмосферний фронт принесе й зниження температури – особливо у західних та північних областях. Там вдень триматиметься помірне тепло на рівні 21–26°.

На решті території країни температура залишиться вищою. Вдень очікується 24–29°. У південних регіонах повітря прогріється до 31°.

У Київській області буде мінлива хмарність, вдень без опадів. Температура повітря по області вдень складе 21-26 тепла. У Києві вдень синоптики прогнозують 22-24 градуси.

Посівний календар на червень: коли садити, а коли чекати27.05.25, 13:20 • 11923 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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