Помірна спека та майже без опадів: прогноз погоди в Україні на сьогодні
Київ • УНН
У середу, 4 червня, в Україні очікується дощова погода з грозами в багатьох областях, особливо на Лівобережжі, Київщині, Черкащині та в Криму. Температура знизиться, особливо на заході та півночі.
У середу, 04 червня, погода в Україні буде дощовою у низці областей. Очікується зміна погоди та незначне похолодання. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
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Зазначається, що дощі з грозами, подекуди град і шквали 15-20 м/с очікуються переважно на Лівобережжі, Київщині, Черкащині та в Криму, на решті території день мине без опадів.
Синоптики попереджають, що атмосферний фронт принесе й зниження температури – особливо у західних та північних областях. Там вдень триматиметься помірне тепло на рівні 21–26°.
На решті території країни температура залишиться вищою. Вдень очікується 24–29°. У південних регіонах повітря прогріється до 31°.
У Київській області буде мінлива хмарність, вдень без опадів. Температура повітря по області вдень складе 21-26 тепла. У Києві вдень синоптики прогнозують 22-24 градуси.
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