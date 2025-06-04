Умеренная жара и почти без осадков: прогноз погоды в Украине на сегодня
Киев • УНН
В среду, 4 июня, в Украине ожидается дождливая погода с грозами во многих областях, особенно на Левобережье, Киевщине, Черкасщине и в Крыму. Температура снизится, особенно на западе и севере.
В среду, 04 июня, погода в Украине будет дождливой в ряде областей. Ожидается изменение погоды и незначительное похолодание. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Отмечается, что дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с ожидаются преимущественно на Левобережье, Киевщине, Черкасщине и в Крыму, на остальной территории день пройдет без осадков.
Синоптики предупреждают, что атмосферный фронт принесет и снижение температуры – особенно в западных и северных областях. Там днем будет держаться умеренное тепло на уровне 21–26°.
На остальной территории страны температура останется выше. Днем ожидается 24–29°. В южных регионах воздух прогреется до 31°.
В Киевской области будет переменная облачность, днем без осадков. Температура воздуха по области днем составит 21-26 тепла. В Киеве днем синоптики прогнозируют 22-24 градуса.
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